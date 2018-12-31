AGD'den "Mekke'nin Fethi” etkinliği

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesince, “Mekke'nin Fethi” programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sonrasında ise açıklamalarda bulunun AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfının öteden beri bilgili, inançlı, saygılı, değerlerine her zaman önem veren, milletine ve bayrağına sevdalı, vatanına bağlı bir gençlik yetiştirmek üzere çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Anadolu Gençlik Derneğinin beşikten mezara kadar ilim, öğrenmek, anlamak, kavramaya çalışmak düsturuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Altun, “Bu sebeptendir ki anaokullarımız, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler şuur dersleriyle olmak suretiyle hem hanım kardeşlerimiz hem de erkek kardeşlerimiz nezdinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışma prensibimiz hayra motor, şerre fren olmaktır” dedi.

Altun'un konuşmasının ardından, anaokulu öğrencilerinin gösterileri, şiir dinletileri, semazen gösterileri ve manevi sohbet ile program devam etti. Programa ayrıca, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Temel Armutçu, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.