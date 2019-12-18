Ağır sırt çantası taşımanın riskleri

Eren Yıldırım, ağır sırt çantası kullanımının büyük sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Çocukların okul döneminde kullandıkları ağır sırt çantaları, omurga sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Liv Hospital Samsun

Eren Yıldırım, sırt çantası kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

“Solunum sorununa bile yol açabilir”

Sırt çantasının yol açtığı sağlık sorunlarına değinen Uzm. Dr. Eren Yıldırım, “Bedensel gelişim için önemli bir dönem olan okul çağında kullanılan sırt çantasının seçimi büyük önem taşımaktadır. Ağır ve özensiz sırt çantası bel, boyun ve omuz ağrıları, duruş bozuklukları, skolyoz (omurga eğriliği), sinir sıkışmaları ve hasarları, solunum problemleri gibi birçok probleme neden olmaktadır. Çocuklarımızın okul çantasını ilk kullanmaya başladığı dönemleri belli bir çanta taşıma alışkanlığı gelişene kadar kontrol etmeliyiz. Çantayı rahatlıkla taşıyabilmesine, omurgasında ağrı olup olmamasına, çantanın yerleşimine, omuz ve bel kemerlerinin omuzu ve beli tam olarak sarıp sarmadığına, rahat taşıyıp taşıyamadığına dikkat etmeliyiz” dedi.

“Çantanın bel kemeri de kullanılmalı”

Çocukların kullanması gereken sırt çantası özelliklerine değinen Dr. Eren Yıldırım, “Sırt çantaları her iki omuzdan asılarak, düz olarak taşınmalı ve bel kemeri gibi ağırlığı merkeze yaklaştırıcı ekipmanlar kullanılmalıdır. Çantanın omuz ve sırt ile temas ettiği yüzeyde ped veya viskoelastik doku olmalıdır. Sırt çantasının toplam ağrılığı, vücut ağırlığının yüzde 15'ini geçmemelidir. Sırt çantasının alt sınırı, leğen kemiklerinin 5 cm üst kısım hizasını geçmemelidir” diye konuştu.

Dr. Yıldırım çanta taşıma süresine de değinerek, “Sırt çantaları kesinlikle uzun süreli taşınmamalıdır. Bu süre mecbur kalınmadıkça 20 dakikayı geçmemelidir. Uzun süreli ya da ağır çanta kullanımının gerektiği durumlarda tekerlekli çantalar tercih edilmelidir. Çocuğunuz sırt çantası sırtında iken öne eğilmekten kaçınmalı, yerden bir şey almak istediğinde direkt gövdesini öne eğmeden, dizlerini kırarak ve çömelerek almalıdır" şeklinde konuştu.