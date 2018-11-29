Ağız kuruluğu diş ve diş eti hastalıklarına yol açabilir

Medicana Samsun Hastanesi Ağız ve Diş sağlığı Bölümünden Uzm. Dt. Filiz Kolbakır, ağız kuruluğunun diş ve diş etine yapabileceği hastalıklar konusunda bilgi verdi. Dt. Filiz Kolbakır, “Ağız ve genel sağlığın devamlılığı için tükürük miktarının normal seviyede olması önemlidir. Ancak çeşitli sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar tükürük miktarını etkiler. Yaş farklılıklarının salgılanan tükürük miktarına güçlü bir etkisi yoktur. Yaşlanmayla birlikte salgılanan tükürük miktarının azalmasının sebebi, genellikle kullanılan ilaçlardır. Diş çürükleri, diş eti hastalıkları, ağız içi mantar ve virüs enfeksiyonları ağız kuruluğunun sebep olduğu başlıca şikayetlerdir” dedi.

Uzm. Dt. Filiz Kolbakır ağız kuruluğunun nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Kullanılan ilaçlar; depresyon ilaçları antidepresanlar, alerji ilaçları antihistaminikler, diüretikler, kalp ilaçları- kardiyovasküler ilaçlar, ağrı kesiciler, yatıştırıcı ilaçlar ve tansiyon ilaçları gibi reçete edilebilen 400'ün üzerinde ilaç ağız kuruluğuna sebep olabilir. Sistemik hastalıklar; şeker hastalığı (diyabet), parkinson hastalığı, sjögren sendromu, HIV/AIDS gibi hastalıklar ağız kuruluğuna sebep olabilir. Kanser tedavileri; radyasyon tedavisi, kemoterapi ağız kuruluğuna sebep olabilir. Alkol ve sigara kullanımı, ağızdan soluma ağız kuruluğuna sebep olabilir. Florlu veya ağız kuruluğu için üretilen özel diş macunu ile dişler fırçalanmalı, dişlerin arası diş ipi ve arayüz fırçaları ile temizlenmeli, diş yüzeylerine günlük flor uygulamaları yapılmalı, florlu ağız gargaraları ile ağız düzenli olarak çalkalanmalı, diş dolgusu yaptırırken flor serbestleyen dolgu maddeleri ve amalgam yani civalı dolgular tercih edilmelidir. Çürük gelişimi kontrol altına alındıktan sonra kuron protez uygulamaları yapılabilir. Ağız kuruluğu ile ortaya çıkan diş ve dişeti şikayetleri için hastalar nelere dikkat etmeli? Geceleri hava nemlendiricilerinin kullanılması ile rahatlama sağlanabilir. Sakız, tatlandırıcılı sert şekerler gibi tükürük salgısını artırıcı gıdaların tüketilmesi kişiyi rahatlatır. Sık sık su yudumlamak, su bazlı dudak nemlendiricileri kullanmak şikayetleri en aza indirmede uygulanacak basit önlemlerdir. Bazı durumlarda hastalara yapay tükürük sprey ve jelleri (ağız nemlendiricileri) ile ağız ortamını nemlendirme önerilebilir. Ancak bu tür uygulamalar limitli bir zaman aralığında etkilidirler. Bu yüzden konuşma ve gece yatma zamanından önce kullanımları idealdir. Sodyum lauryl sulfat içeren diş macunları, alkol içeren ağız gargaraları, şekerli yapışkan gıdalar, şeker ve şekerli sakızlar, baharatlı, asitli gıdalar, alkol ve karbonatlı içkiler, kafeinli içecekler, tütün kullanımı, tarçın ve limon aromalı ciklet ve şekerler ağız kuruluğu semptomlarını artırır.”