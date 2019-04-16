AGP Türkiye Konferansı Samsun'da gerçekleştirildi

Avrupa Gençlik Parlamentosu (AGP ) Türkiye Konferansı, Samsun TSO AB Bilgi Merkezi, bir kolej ve EYP Türkiye iş birliği ile 12-16 Nisan 2019 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Samsun AB Bilgi Merkezi desteği ile gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Parlamentosu Konferansı'na Türkiye'nin farklı illerinden ve Avrupa Birliği ülkelerinden 16-22 yaş arasındaki 100'den fazla genç delege katıldı. Konferansın resmi açılışı 14 Nisan 2019 tarihinde bir kolejde yapıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Julian Vassallo, konferansın açılış töreninde yaptığı konuşmada, AB politikalarının gençler tarafından tartışılmasının ve Avrupa Gençlik Parlamentosu gibi temsiliyet mekanizmalarının önemini vurgulayarak, gençlerin Türkiye-AB ilişkilerine dair sorularını cevapladı.

Çakır'dan farkındalık vurgusu

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır ise yaptığı konuşmada, organizasyonun Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Samsun'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Böyle anlamlı bir organizasyonda, gençlerin fikirlerini özgürce dile getirip tartıştığı bir platformda, bir iyi bir gelecek tesis etmek adına farkındalık edineceğinizi temenni ediyorum. Değerli paydaşlarımız, oda olarak her ne kadar ticaret ve sanayi çerçevesinde anılıyor olsak da, kültürel ve sosyal değerlerimizi öne çıkarmak ve geliştirmek adına da gayret ediyoruz. 1997 yılından bu yana yürüttüğümüz AB Bilgi Merkezi Projesi, bizim bu anlayışımızın sizlerle buluşmasına vesile olan yanımız. Biz kalkınmanın sadece ekonomiyle mümkün olmadığının, sosyal ve kültürel bağlamda da güçlü olmamız gerektiği inancındayız. Bu nedenle AB Bilgi Merkezi Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalara büyük önem veriyoruz. Tıpkı bugün sizlerle gerçekleştirdiğimiz, Avrupa Gençlik Parlamentosu gibi” dedi.

Gençler performans sergiledi

Etkinliğe katılan Avrupa Gençlik Konferansı Başkanı Christos Zois, Avrupa Gençlik Konferansı Jüri Başkanı Magnus Hall, Avrupa Gençlik Konferansı Türkiye Başkanı Emre Örendil gençlerle bir araya gelerek ilgili çalışmalara destek verdi. Etkinlik kapsamında gençler “Dış İlişkiler”, “Kültür ve Eğitim”, “Ekonomik ve Finansal İşler”, “İstihdam ve Sosyal İşler”, “Çevre-Kamu Sağlığı” ve “Gıda Güvenliği”, “İç Piyasa ve Tüketicinin Korunması”, “Uluslararası Ticaret”, “Hukuk İşleri”, “Güvenlik ve Savunma” konularında oluşturulan komitelerdeki tartışmalara aktif olarak katılarak Avrupa Gençlik Parlamentosunun uluslararası düzeydeki diğer faaliyetlerinde görev alacak ekipte yer almak için performans sergilediler.