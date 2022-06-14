Ağrı uzmanları OMÜ'de

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı, Anatomi Ana Bilim Dalı ve Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi ortaklığıyla gerçekleştirilen ‘Girişimsel Ağrı Tedavisi Sempozyumu ve Kadavra Kursu' düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan toplam 20 Algoloji (ağrı bilimi) uzmanı doktor katıldı. Kursun ilk gününde OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Pembe Salon'da teorik kısmı içeren sempozyum gerçekleşti. İkinci gününde ise kadavra uygulamaları kursu Anatomi laboratuvarında düzenlendi. Katılımcılar skopi ve ultrason cihazları eşliğinde girişimsel ağrı tedavisinde yeni çıkan tedavi yöntemleri üzerinde eğitim aldılar. Kursta eğitmen ve konuşmacı olarak ülkemizin çeşitli üniversitelerinden toplam 15 öğretim üyesi görev aldı.

"Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz"

Etkinliğin açılışında konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

OMÜ Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, “Kadavra üzerinde yapılan uygulamalı eğitim çalışmaları algoloji eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Zor koşullarda ve sınırlı sayıda yapılabilen bu eğitim çalışmalarının birine üniversitemizin ev sahipliği yapması gururu ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Uluslararası çapta etkinlikler düzenlemek istiyoruz”

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkan, algoloji bölümü açısından bu kursun bir başlangıç niteliği taşıdığını, gelecek yıllarda uluslararası çapta etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emirzeoğlu ise bilimsel açıdan çok yoğun ve değerli olan bu kursa ev sahipliği yapmaktan çok memnun olduklarını, diğer cerrahi bölümler tarafından da yapılabilecek etkinliklere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

'32 meslektaşımız FIPP ödülüne sahip'

Dünya Ağrı Enstitüsü Kurucu Başkanlarından ve Türk Ağrı Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Serdar Erdine, 2018 yılında kurulan Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi'nin, Dünya Ağrı Enstitüsü içindeki ilk bağımsız şube olduğuna dikkat çekerek 2018'den beri dokuz ulusal, dokuz uluslararası toplantı düzenlediklerini söyledi. Erdine, “Her yıl İstanbul'da düzenlenen Interventional Pain Istanbul Sempozyum ve Kadavra kursları sırasında Dünya Ağrı Enstitüsünün düzenlediği FIPP-CIPS uluslararası sınavı 2019 yılından beri ülkemizde de düzenleniyor. Bugüne kadar ülkemizden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Mustafa Kurcaloğlu ve Dr. Boraz Uzuner'in de içinde bulunduğu 32 meslektaşımızın Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP) ödülüne sahip olması büyük bir mutluluk kaynağı. Dünya Ağrı Enstitüsü 12. Dünya Kongresinin Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 yılında 28-30 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek ve bu ülkemiz için büyük bir onur kaynağıdır” dedi.

Türk Algoloji Derneği Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Tevfik Özbek, bu organizasyonu düzenleyen Dünya Ağrı Enstitüsü Türkiye Şubesi yönetim kuruluna ve eski dostu Fuat Güldoğuş'a teşekkür ederken, ülkemizde algoloji eğitiminin ve hizmet kalitesinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

Ege Üniversitesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar, OMÜ'de yan dal uzmanlık eğitimini kendisinden alan iki öğrencisi Dr. Öğr. Üyesi Bora Uzuner ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kurçaloğlu tarafından organize edilen son derece kapsamlı bir içeriğe sahip olan bu etkinlikte konuşmacı olarak yer almanın hem mutluluk hem de gurur verici olduğunu belirtti.