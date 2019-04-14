Ahmet Kabadayı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi

Dolmuş Hattı Derneği Başkanlığı görevine Ahmet Kabadayı 5. kez seçildi.

Samsun'da faaliyet gösteren 2. Dolmuş Hattı Derneği Başkanlığı seçimleri bugün yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimlere 135 üyeden 102'si katıldı. Oyların tamamını alan Ahmet Kabadayı, güven tazeleyerek 5. kez yeniden başkan seçildi. Ahmet Kabadayı yaptığı açıklamada, "Yıllardır ilkeli ve dürüst bir şekilde sürdürdüğümüz görevimizi yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Yolcularımızın güvenliği ve huzurunu en iyi şekilde sağlamak adına üzerime düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Bugün buraya katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm üye ve araç sahibi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Seçimlerde divan başkanlığını Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Sami Erkan'ın yaptığı genel kurula diğer dolmuş hattı dernek yöneticileri de katıldı. Ahmet Kabadayı başkanlığındaki yeni yönetimde Şahap Yıldız, Hakan Sener, Mustafa Ak ve Hakan Şen yer aldı.