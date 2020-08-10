Ahmethan Köse: “Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz”

SAMSUN (İHA) – Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da geçiren Samsunspor'un forvet oyuncusu Ahmethan Köse, “Geldiğimiz ilk sene de şampiyon olmak için gelmiştik ve çok şükür onu başardık. İkinci senemizde de bu başarıyı tekrar edip, asıl yeri olan Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz” dedi.

Kampı değerlendiren Ahmethan Köse, “Şu anda kampın ikinci etabını geçiriyoruz. Bolu'da çok güzel bir ortam var. Gerek otel olsun gerek idmanlar olsun gerek de takım içerisindeki atmosfer olsun gayet iyiyiz. İlk etap biraz daha bizim için alışma gibi geçmişti. İkinci etap da ise hem idman temposu da arttı hem de takım topla birlikte daha çok çalışmalara başladı. 10 günlük süreç biraz daha hazırlık gibi oldu. Onu da çok iyi geçirdik. Zaten onun da verdiği ekstra bir güçle hem kendim hem de takım olarak çok daha iyi durumdayız. Bu da zaten idmandaki performanslarımıza yansıyor” diye konuştu.

Takım olarak iyi vakit geçirdiklerini belirten Ahmethan Köse, “Kaldığımız otelde şu anda çok güzel bir ortam var. Zaten otelde sadece biz kalıyoruz. Otelde değerlendirebileceğimiz fitness salonu, sauna ve havuzumuz var. Genelde idman sonrası oralarda vakit geçiriyoruz. Onun dışında takım halinde aktiviteler yapıyoruz. Sohbet ediyoruz. Bunlar hem takımdaşlığı geliştiriyor hem de iyi vakit geçirmemizi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Forma rekabetin takım için iyi olduğunun altını çizen Ahmethan Köse, “Yeni transferler de yavaş yavaş takıma katılmaya başlıyor. Onlar da bize gayet çabuk adapte oldular. Yeni gelen transferlerle birlikte tabi ki bir forma rekabeti olacak. Çünkü burası Samsunspor. Burada hangi kadro yapısı içerisinde olursa olsun her daim üst düzey bir forma rekabeti vardır. Bu yeni gelecek olan arkadaşlarımızla birlikte daha da üst seviyeye çekilecektir” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Ahmethan Köse, “Samsunspor, bulunduğu her platformda en üstü hedefleyen bir camia. Biz buraya geldiğimiz ilk sene de şampiyon olmak için gelmiştik ve çok şükür onu başardık. İkinci senemizde de bu başarıyı tekrar edip, asıl yeri olan Süper Lige çıkarmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.