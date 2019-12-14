Ahşaba şekil veriyor

Samsun'da 60 yaşındaki bir vatandaş, unutulmaya yüz tutmuş ahşap rölyef sanatını yaşatmaya çalışıyor.

Samsun'da daha önce iç dekorasyon işi ile uğraşan 60 yaşındaki Tayfun Acartürk, boş zamanlarını ahşap rölyef sanatı ile değerlendiriyor. Daha önce yaptığı yağlı boya ve kara kalem çalışmalardan sonra bu sanatı merak edip kendi çabasıyla öğrenen Acartürk, yaptığı tablolarla 3 boyutlu eserle ortaya koyuyor.

Bir tablo için bazen 3 aya yakın zaman harcayabildiğini söyleyen Acartürk, ahşap üzerine çizdiği şekilleri kesip katmanlar oluşturarak tabloya derinlik verdiğini daha sonra ise zımpara ve boyama işi yaptığını belirtti. Ahşap rölyef sanatını “uzun ve meşakkatli bir iş” olarak tanımlayan usta, daha önce yaptığı eserlerle sergi de açtığını söyledi.

Acartürk, “Uzun meşakkatli bir iş. Bir katta tutun 7 -8 kata kadar çıkıyor. Resmin durumuna göre derinliğine göre. En alttaki katmanlar tek kat oluyor en öndekiler 7-8 katman olabiliyor. Daha önce yağlı boya ve kara kalem yapıyordum. Maket çalışmaları da yapıyordum. Bunları 3 boyutlu yapabilir miyim diye düşündüm ve bu şekilde başladım. Birkaç yerde sergi açtım ama herkes bakıyor, çok güzel olmuş diyor, ama alan yok. Meşakkatli olduğu için biraz pahalı. 2,5 -3 ay uğraştığım tablolar oluyor Burada bunu hobi olarak yapıyorum” dedi.

Gençlere de sanatla uğraşması için tavsiye veren Tayfun Acartürk, “Gençlerimiz sanatla ilgilenmiyor müzikle ilgilenmiyor başı boş bir gençlik gazete okumuyor haber dinlemiyor merak etmiyor araştırmıyor sadece günü kurtarmanın peşindeler. Okulda okumuyorlar okumadıkları gibi bir sanatta zanaatte öğrenmiyorlar. Benim onlara tavsiyem belediyelerin açtığı meslek edindirme kursları, sanatsal kurslar var gitsinler zamanlarını oralarda harcasınlar” şeklinde konuştu.