Ahşap sandıkta bulunan cesetle ilgili 2 şüpheli adliyede

Samsun'da 17 gündür kayıp olan perde dükkanı sahibinin ahşap sandık içinde cesedinin bulunması olayıyla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde perde dükkanı sahibi 2 çocuk babası Ümit Şahin (29), 17 gün önce kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Dün öğlen saatlerinde Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi Akşemsettin Cami karşısındaki boş alandan koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri kokunun, kapağı vidalanmış olan ahşap sandıktan geldiğini fark etti. Açılan sandıkta kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu. Polis parmak izi çalışması sonucu söz konusu cesedin 17 gündür kayıp olan perdeci Ümit Şahin'e ait olduğunu belirledi. Ümit Şahin'in ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Suçunu itiraf etmiş

Olayla ilgili cinayeti işlediği düşünülen Ümit Şahin'in çalışanı Onur C.K.(29) ve cesedin taşınmasına yardım eden nakliyeci E.A.(56), Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Onur C.K.'nin, 7 Aralık'tan beri kayıp olduğu belirtilen patronu Ümit Şahin'in cinayetiyle ilgili emniyetteki sorgusunda 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i Atakum'daki iş yerinde silahla vurduğunu, battaniye ve kumaşlarla sararak ahşap sandık içerisine kapattığını, cesedin kokmaya başlaması üzerine sandığı nakliyeci E.A. ile aracına koyarak 19 Mayıs ilçesindeki kendi evinin yakınında bulunan açık alana, çöp konteynerleri yanına bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi.

'Uyuşturucu kullanma' ve çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan cinayet şüphelisi Onur C.K. ile 'tehdit-hakaret, taksirli yaralama ve hırsızlık' suçlarından 3 kaydı olan nakliyeci E.A., sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.