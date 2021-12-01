AIDS‘ten korunmak için bunlara dikkat

Nurullah Dikmen, “İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (HIV) bağışıklık sistemini hedef alır ve insanların savunma sistemlerini enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine karşı zayıflatır. Virüs, immün hücrelerin işlevini tahrip eder ve bozar, dolayısıyla enfekte olmuş kişiler yavaş yavaş immün yetmezliğe girer” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Nurullah Dikmen HIV virüsü hakkında bilgiler verdi.

HIV virüsünün bulaşma şekillerine değinen Dr. Nurullah Dikmen, “HIV semptomları enfeksiyonun evresine bağlı olarak değişir. HIV ile yaşayan insanlar, enfeksiyondan sonraki ilk birkaç ay içinde en bulaşıcı olma eğiliminde olsalar da, aslında çoğu, sonraki aşamalara kadar durumlarının farkında değildir. İlk enfeksiyondan sonraki ilk birkaç hafta kişilerde ateş, baş ağrısı, kızarıklık veya boğaz ağrısı dahil hiçbir semptom veya grip benzeri bir hastalık semptomları görülebilir. HIV pozitif kişiyle kondom kullanmadan yapılan cinsel ilişki, ortak kullanılan HIV ile enfekte olan cerrahi malzemeler, enfekte kan ve kan ürünleri, enfekte kan ve kan ürünleri, HIV pozitif anneden bebeğe gebelik döneminde doğum sırasında ve doğum sonrasında emzirme ile virüsün bulaşmasında etkilidir” diye konuştu.

Bulaşma şekillerine dair yanlış bilinenler hakkında ise, “HIV virüsüne dair doğru bilinen yanlışlarında olduğunu ifade eden Dikmen, “Dokunmak, tokalaşmak, sarılmak, göz yaşı , ter, tükürük, aynı yerde oturmak , aynı havayı solumak, aynı havluyu kullanmak ile bulaşmaz” şeklinde konuştu.

HIV virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Nurullah Dikmen, “Cinsel yolla bulaşmaya karşı kondom kullanılmalıdır. Kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı bu ürünler test edilmeli. Anneden bebeğe geçiş için gebeliğin belirli ayında doğumdan sonra anneye bebeğe tedavi başlanmalıdır. Anne doğum sonrası bebeği emzirmemelidir” ifadelerini kullandı.