İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aile faciasını cankurtaranlar son anda önledi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki kızı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki kızı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.


Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Numanoğu (35), eşi Gülizar Numanoğlu (34) ve 7 yaşındaki kızları Azra ile Beren Numanoğlu serinlemek için denize gitti. Bir süre sonra denize giren aile suda oluşan girdaba kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları suya atlayarak boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan aile fertleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.