Ailesinde tiroit ve diyabet öyküsü olanlar dikkat

Dr. Hulusi Atmaca, “Ailesinde tiroit hastalığı ve diyabet öyküsü olan, büyüme ve gelişme problemi yaşayan, okul başarısında beklenen performansı gösteremeyen ve hızlı kilo alımı olan çocukların diyabet, insülin direnci ve tiroit hastalıkları açısından tetkik edilmesi ihmal edilmemelidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hulusi Atmaca, çocuk ve ergenlerde görülen endokrin hastalıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Endokrin hastalıkların neler olduğundan bahseden Prof. Dr. Atmaca, “Diyabet, obezite, tiroit-paratiroit hastalıkları, kolesterol yüksekliği, kemik erimesi, hipofiz-adrenal bez hastalıkları, polikistik over sendromu-hirsutizm ve hormonal hipertansiyon gibi endokrin hastalıklar toplumda sık görülen hastalıklardır. Her üç erişkinden birinde en az bir endokrin hastalık bulunmaktadır” diye konuştu.

“Aşırı kilo neden olabilir”

Endokrin hastalıklara neden olan faktörlere değinen Prof. Dr. Atmaca, “Çocuk ve ergenlerde söz konusu hastalıkların erişkinlere göre sıklığı farklılık gösterir. Bu yaş grubunda tip 1 diyabetin ortaya çıkışı daha sık olmakla beraber son yıllarda aşırı kilonun (obezite) sıklığının artması ve daha erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlamasıyla ilkokul çağından itibaren insülin direnci, gizli şeker hastalığı ve tip 2 diyabet sıklığında bir patlama yaşanmaktadır. Öte yandan diyabet teknolojisinde sağlanan gelişmeler sayesinde tip 1 diyabette parmak ucu kan şekeri ölçüm sıklığında belirgin azalmaya neden olan sürekli cilt altı şeker ölçümü yapan glukoz sensörleri ve kan şekerini kontrolde tutan otomatik insülin hızını ayarlayan insülin pompaları geliştirilmesi tip 1 diyabetli çocuk hastalarda hem kan şekeri kontrolü hem yaşam kalitesi açısından büyük kolaylıklar sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Genetik faktörler göz ardı edilmemeli

Bu yaş gruplarında tiroit hastalıkların erişkinlere göre daha az görüldüğünü belirten Prof. Dr. Atmaca, “Söz konusu hastalıkların klinik etkisi, daha ciddi seyretmektedir. Vücudun enerji santrali gibi işlev gören tiroit bezinin aşırı (hipertiroidi) veya vasatın altında (hipotiroidi) çalışması çocuklarda iskelet gelişiminde, boy uzamasında, zihinsel fonksiyonların gelişimindeki etkisi çok daha belirgin gözlenmektedir. Yine bu yaş gruplarındaki tiroit nodüllerinin kanser riski daha yüksektir. Ailesinde tiroit hastalığı ve diyabet öyküsü olan, büyüme ve gelişme problemi yaşayan, okul başarısında beklenen performansı gösteremeyen ve hızlı kilo alımı olan çocukların diyabet, insülin direnci ve tiroit hastalıkları açısından tetkik edilmesi ihmal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.