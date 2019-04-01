AK Parti Atakum'da itiraz edecek

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “Aleyhimize bin 166 oy farkının olduğu ancak 4 bin civarında geçersiz oyun bulunduğu Atakum'da, tüm sandıklarda ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği sandık sonuç tutanakları yönünden seçim sonuçlarına İlçe Seçim Kurulu nezdinde itirazlarımızı yapacağız. Maddi hataları inceleyip, geçersiz oylar yönünden de tüm sandıklarda itirazlarımızı yaparak yeniden sayım isteyeceğiz” dedi.

Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri değerlendirmesinde, seçimleri güvenli ve huzurlu bir biçimde tamamladıklarını söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da Cumhur İttifakı'nın ipi göğüslediğini belirten Aksu, “Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Demir'i kutluyor ve tebrik ediyorum. Umuyorum ki Samsun, kendisinin başkanlık edeceği önümüzdeki 5 yılda çok farklı bir noktaya gelecektir. Cumhur İttifakı olarak seçimi başarı ile bitiren 15 ilçe belediye başkan adayımızı da ayrı ayrı tebrik ediyorum. İlçelerinde gerçekleştirecekleri çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum. Allah hepimizi muvaffak etsin” diye konuştu.

“Atakum için çalışmalarımız devam ediyor”

Seçim sonuçları ile ilgili olarak ilk sandıktan son sandığa kadar yarışın yaşandığı tek ilçe olan Atakum ile ilgili değerlendirmeleri ve çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aksu, “Atakum ilçemizde oy kullanılan 426 sandığın sayım döküm çizelgelerini, sandık sonuç tutanaklarını ve birleştirme tutanaklarını inceliyoruz. Aleyhimize bin 166 oy farkının olduğu ancak 4 bin civarında geçersiz oyun bulunduğu Atakum'da, tüm sandıklarda ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği sandık sonuç tutanakları yönünden seçim sonuçlarına İlçe Seçim Kurulu nezdinde itirazlarımızı yapacağız. Maddi hataları inceleyip, geçersiz oylar yönünden de tüm sandıklarda itirazlarımızı yaparak yeniden sayım isteyeceğiz” şeklinde konuştu.