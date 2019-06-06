AK Parti bayramı dolu dolu geçirdi

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Samsun'un dört bir yanında gerçekleşen ziyaretlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla birlik ve beraberlik mesajları veren İl Başkanı Ersan Aksu, Bayramın ikinci gününden itibaren AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerini yürüten Akif Çağatay Kılıç ile birlikte ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi.

Arefe günü; AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'la birlikte şehitlik ziyareti yaparak şehit aileleri ile bir araya gelen ve kendilerine sabır ve başsağlığı dileyen Başkan Aksu, arife günü akşamı ise Ramazan Ayı'nın son iftar programı olarak; huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren yaşlıları ziyaret etti. Başkan Aksu burada, "Kendilerine çok şey borçlu olduğumuz büyüklerimizle bir araya gelmek, Ramazan'ın son iftarında onlarla sohbet etmek, gönüllerini almak bize de onlara da çok iyi geldi. Kendilerine sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Bayramın birinci gününde Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin müşterek düzenlediği resmi bayramlaşma programına katılan Başkan Aksu, akabinde; İl Başkanlığı'nın organize ettiği bayramlaşma töreni çerçevesinde; Samsun AK Parti ailesi ile buluştu. Başkan Aksu; devam eden bayramlaşma programları çerçevesinde; Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerini ziyaret ederek, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Öte yandan İl Yönetim Kurulu üyeleri de birinci gün öğleden sonra Samsun milletvekilleri eşliğinde ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek Samsun'un tüm ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldılar.

Bayramın ikinci günü Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret eden ve İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve partililerle bayramlaşan Başkan Aksu, akabinde Akif Çağatay Kılıç'ı il başkanlığında misafir etti. İkinci gün programında Kılıç'la birlikte ziyaretler gerçekleştiren Başkan Aksu, önce Saathane esnafı ile bir araya gelerek kendileriyle bayramlaştı. Ardından; bayram tatili için geldikleri Salıpazarı'ndan otobüsle İstanbul'a seyahat eden Samsunlu hemşehrilerini ilçe otogarından uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Salıpazarı piknik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Kılıç ile birlikte gençlerle çay sohbeti gerçekleştirdi. Atakum sahilini gezerek, vatandaşlarla bayramlaştı. İlkadım İlçesi Çandır Mahallesi'ne geçen Kılıç ve Başkan Aksu; İstanbul'dan bayram tatili için Samsun'a gelen hemşehrileri ve mahalle sakinleri ile bayramlaşıp sohbet etti.

Aksu: “İstanbul seçimleri önemli”

Başkan Aksu, programların ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bayram tatili dolayısıyla yoğun bir program tertip ettik. Hem Samsunlu hemşehrilerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Hem de İstanbul'da ikamet eden ve bayram münasebetiyle Samsun'da bulunan hemşehrilerimizle bir araya gelerek, 23 Haziran'da yapılacak seçimin önemini hatırlatarak muhakkak oy kullanmaları yönünde telkinlerde bulunduk. Sağ olsun, geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanımız ve halen İstanbul Milletvekili olan Akif Çağatay Kılıç Bey de bizimle programlara iştirak etti. Kendilerine hem İl Başkanlığımızı ziyaretlerinden dolayı, hem de seçim önü bu gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla; her şey zaten çok güzel ve inşallah daha güzel olacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyorum."