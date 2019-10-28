AK Parti Çarşamba Danışma Kurulu Toplantısı

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezinde düzenlenen toplantının açılış bölümünde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu birer konuşma yaptı.

“Ne ben ne ilçe başkanımız ne de belediye başkanımız, biyokütle enerji santralinin avukatı değil”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise Çarşamba ilçesinin Eğercili Mahallesi'nde kurulmakta olan biyokütle enerji santraline ilişkin açıklamalarda bulundu. Köktaş, “Biyokütle enerji santralinin tarım arazilerine zarar vereceği söylentilerini hep birlikte duymaktayız. Ancak ilgili firmanın gerekli makamlardan, mevkilerden almış olduğu izinler vardır. Santralin ne kadar su harcayacağı, ne kadar kül atacağı, ne yakıtlar yakacağının hepsinin analizleri yapılmış ve buna göre izinleri sağlanmıştır. Ne ben ne ilçe başkanımız ne de belediye başkanımız, biyokütle enerji santralinin avukatı değil. Kurum gerekli izinlerini almış, lisansını almış, yerini satın almış ve bizimde böylelikle haberimiz olmuş. Artık hakkımızda yapılan karalama kampanyalarına, hakaretlere, ağır ithamlara cevap vermenin vakti geldiğini düşünerek bu konu hakkında açıklama yapmak istedim. Biyokütle enerji santrali ile herhangi bir ortaklığım da bulunmuyor. Bu ve böyle buna benzer birçok söylenti oldu. Bunların hepsini ispata davet ediyorum. Eğer bir tanesini ispat ederlerse ben bugünden itibaren milletvekili değilim, istifa edeceğim. Ama bunu ispat edemeyenlere de hakkımı helal etmeyeceğim. Ayrıca, bu iş yargıya intikal etmiş bir durum. Yargı sürecinde olan bir işle ilgili bizim konuşmamız mantıklı bir şey mi? Bırakın bu konuya yargı karar versin. Eğer konuşulacaksa bu süreçten sonra konuşalım. Geçtiğimiz günlerde bir oda başkanının ‘bana rüşvet teklif ettiler' söylemleriyle karşılaştım. Peki, sen santrale karşı mısın? Karşısın. Mitinglerde başrollerde misin? Başroldesin. Adam sana rüşvet teklif etmiş, eline fırsat geçmiş. Yaz iki satır dilekçe cumhuriyet savcılığına başvur” dedi.

Köktaş konuşmasını tamamladıktan sonra kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Soru-cevap bölümünün ardından program son buldu.

Programda ayrıca, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, biyokütle enerji santralinin, belediyenin internet adreslerinden 7/24 izlenebileceğini aktardı.