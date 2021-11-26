AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Samsun ehil ellerde”

Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun'un ehil ellerde olduğunu söyledi.

Akademisyenlerle buluşma toplantısı ve temel atma törenleri için Samsun'a gelen Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı da yer aldı. Başkan Demir, kente yapımı süren çalışmalar ile hayata geçecek projelere ilişkin Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a brifing verdi.

Ziyaret sonrası anı defterini imzalayan Dr. Kurtulmuş, belediyenin resmi Youtube kanalı SBB TV'ye özel açıklama yaptı. Samsun'da bulunmaktan ve Başkan Mustafa Demir'i ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurtulmuş, “Samsun, AK Parti iktidarları döneminde son yıllarda büyük hizmetler almış bir kentimiz. Hem stratejik önemi ve şehir potansiyeli hem de gelecek vizyonu itibariyle Türkiye'nin önemli kentlerinden birisidir. Samsun'a merkezi hükümetlerin birimleri yanı sıra bakanlıkların ve büyükşehir belediyemizin çok değerli hizmetleri oldu. Sayın başkanımız da yapılmakta olan projelerle ilgili bilgiler verdi. Çok büyük bir millet bahçesinin ve OSB'in yapılacak olması, Samsun halkı için şehre değer katacak projeler olacaktır” dedi.

Samsun'da uyumlu bir çalışma ortamının bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kurtulmuş, “Milletvekili arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte AK Parti kadroları uyumlu bir şekilde çalışıyor. Samsun halkının hak ettiği hizmetleri sunabilmek için gece gündüz demeden gayret ediyorlar. Samsun bu hizmetlerle tabiri caizse sınıf atlayacak, bir lig daha yukarıya çıkacak. Dünya kenti olma yolunda önemli şehirlerimizden birisi olacaktır. Samsun, ehil ellerdedir” ifadelerini kullandı.