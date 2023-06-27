AK Parti Samsun bayramlaşmasında 'Türkiye Yüzyılı' coşkusu

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene belediye başkanları, milletvekilleri, teşkilat üyeleri ve AK Parti gönüllüleri katılırken, eşi Samsunlu olan AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili sanatçı Yücel Arzen de programa renk kattı. Konuşmasında bayramı tebrik eden Arzen, bu seçimlere damga vuran Türkiye Yüzyılı şarkısını partililerle birlikte alkışlar eşliğinde seslendirdi.

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “9 günlük tatil havasını birlikte yaşayacağız. Samsun ve Türkiye bu bayram kutlamasını gerçekten hak etti. Bugünkü bayramlaşmamıza olan katılımımız da çok güzel. Nice bayramlara çok daha güzel günlere Rabb'im hepimizi birlikte kavuştursun. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlayıp, bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Yılmaz: “Yerel seçim hazırlıklarına başladık”

Programda söz alan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise “Bugün sadece bir Kurban Bayramı kutlamasında değiliz. 28 Mayıs'ta elde ettiğimiz büyük başarının da bayramını kutluyoruz. Sevincini birlikte yaşıyoruz. AK Parti'ye durmak yok. AK Parti'nin bayramı hep olacaktır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da insan odaklı, insana dokunan hizmetlerimizi aralıksız yapacağız. Önümüzde önemli bir imtihan olan 2024 Mart Yerel Seçimleri var. Hiç durmadan yerel seçim hazırlıklarına başladık. Bu program vesilesi ile büyük küçük herkesin gözlerinden öper ve bayramını kutlarım” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, eski vekil ve belediye başkanlarının da katıldığı Kurban Bayramı bayramlaşması, tebriklerin kabul edilmesinin ardından sona erdi.