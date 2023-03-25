AK Parti Samsun'da temayül heyecanı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve partililerin katılımıyla "AK Parti Milletvekili Aday Adayı Temayül Yoklaması" gerçekleştirildi. E-temayülde oylar klasik zarf ve pusula yerine bilgisayar ortamında elektronik olarak kullanıldı. Teşkilat mensupları, 89 aday adayı arasından milletvekili olmasını istediği 9 kişinin ismini seçti.

Temayül hakkında bilgi veren AK Parti Samsun İl Başkanvekili Mehmet Köse, “Milletvekilliği aday adaylığı için partimize yoğun bir teveccüh oldu. 89 adayımızın temayülünü gün içerisinde tamamlayacağız. Buradan çıkan sonuçlar, elektronik ortamda kullanıldığı için direkt genel merkezimiz tarafından değerlendirebileceklerdir. E-temayül yaptığımız için klasik temayüllere nazaran zarf, pusula gibi ürünler kullanmıyoruz. Kabinlerin içerisinde bilgisayarlarımız vasıtasıyla partililerimiz oy kullanıyorlar. Her partili vekil olmasını istediği 9 adayı seçip, oyunu kullanıyor” dedi.

Samsun'da yapılan temayül, genel merkez tarafından değerlendirilecek.