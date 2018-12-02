AK Parti Tanıtım ve Medya Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı

AK Parti Tanıtım ve Medya Karadeniz Bölge Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katılımıyla Samsun'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Gönül belediyeciliği ifade edilince milletimizin telaffuz ettiği tek parti AK Parti olmuştur. Biz yeni ve büyük hedeflere yine milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Hem Türkiye'de hem de Samsun'da yerel seçimlerde güzel sonuçlar alacağımıza inancımız tam. Teşkilatımızın her bir mensubuyla ilk günkü aşkla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "31 Mart 2019'da önemli bir seçim olacak. Biz siyaseti makam ve mevki olarak değil görev ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğimiz için Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 16 yıldan beri bütün seçimleri kazanıyoruz. Bütün seçimleri kazanırken bunu bir övünç olarak söylemiyoruz. Bunu bir milletimize şükran olarak ifade ediyoruz. Biz seçim kazanarak bir üstünlük taslamıyoruz. Önümüzdeki seçim çok önemli. Bu seçimde şehirleri emanet edeceğimiz belediye başkanlarını seçeceğiz" diye konuştu.

Önceden milletin seçtiği hükümetlerin medya kampanyaları ve muhtıralar ile değiştirildiğini ifade eden Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'de demokrasinin sürekli darbe ve muhtıralara maruz kaldığını dile getiren Ünal, "Demokrasinin gelişmişliği görmek için o demokrasinin kriz çözme kapasitesine bakılır. Demokrasiler kendi krizlerini sorunlarını çözerek gelişir ama bu ülkede demokrasimiz ne zaman sıkıntıya girdiyse, darbe yaptılar. Muhtıra, darbe, muhtıra darbe. O yüzden demokrasimizin kendi krizlerine çözmesine zinde kuvvetler fırsat vermedi. Tek direksiyonu olan sadece millet tarafından idare olunacak olan bir sistem getirmemiz lazımdı. Onun üstüne cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdik. Niye tek adam diye bağırıyor. Çünkü vesayet imkanlarını kaybettiler. Çünkü seçilmeden devlete ortak olma konforlarını kaybettiler. Eskiden milletin seçtiğiyle istedikleri gibi değiştiriyorlardı. Medya kampanyaları, muhtıralar ile hükumet değiştiriyorlardı. Aziz milletimizi iradesi bu kadar ucuz mu ki, önüne gelen onun iradesini alaşağı etsin. Biz millettin iradesinin egemen olmasının mücadelesini verdik. Bugün milletin iradesi tam anlamıyla egemendir. Sözde kararda millete aittir. Sandıkla getirir, sandıkla götürür."

AK Parti Tanıtım ve Medya Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısına ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, Samsun'un yanı sıra 17 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanları katıldı.