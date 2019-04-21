AK Parti'den belediye başkanları ve meclis üyelerine bilgilendirme toplantısı

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Samsun'un 17 ilçe belediyesine ve büyükşehire seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri; Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il yönetim kurulu üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin tamamının katıldığı toplantının açılış konuşmasını AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu yaptı.

Aksu konuşmasında, 31 Mart 2019 seçimlerinin genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra; 5393 sayılı belediye kanunu, 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu, belediye meclisi çalışma yönetmeliği, meclis toplantıları, başkan vekili, grup başkan vekili, oylama usulleri, toplantı ve karar yeter sayısı, encümen ve üye seçimi, ihtisas komisyonları, denetim komisyonu, stratejik plan, performans programı hakkında her başkan ve meclis üyesinin detaylı bilgi sahibi olması gerektiğine işaret etti. Başkan Aksu, "Grup toplantılarının şeklen yerine getirilmesinin ötesinde gündem ve içerik değerlendirmesine fırsat verecek şekilde planlamasını yapmak durumundayız. Grup kararlarının meclis aritmetiği ve Cumhur İttifakı bağlamında artık daha önemli olduğunun hepimiz farkındayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan da seçim sonrası gündeme ilişkin düşüncelerini paylaştılar. Samsun'u uzun yıllar belediye başkanı olarak yöneten ve toplantıya yaptığı sunumla destek veren Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile tecrübe paylaşımında bulundu. Milletvekili Yılmaz özellikle etkili iletişim yolları ve gönül belediyeciliği konusunda belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin istifade edeceği paylaşımlar gerçekleştirdi.

Çevre Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da yeni seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tebrik ederek hepsine başarılar diledi. Karaaslan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yöneticilik konusunda dikkat çektiği hususlara atıfta bulunarak, AK Parti ailesinin her bir ferdinin söz konusu hususları uygulama noktasında son derece dikkatli davranması gerektiğini kaydetti.