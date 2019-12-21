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AK Partiden "Hasan Uzunlar" a??klamas?

AK Parti ?l Ba?kan? Ersan Aksu, AK Parti Belediye Meclis ?yesi Hasan Uzunlar’?n bas?nda ve sosyal medyada yer alan tart??ma ve yorumlara sebep olan payla??m?n? tasvip etmediklerini belirterek , "Bu kabil beyan ve ifadeler partimizin tutum ve g?r???n? kesinlikle yans?tmamaktad?r" dedi.

AK Parti ?l Ba?kan? Ersan Aksu, AK Parti Belediye Meclis ?yesi Hasan Uzunlar'?n bas?nda ve sosyal medyada yer alan tart??ma ve yorumlara sebep olan payla??m?n? tasvip etmediklerini belirterek , "Bu kabil beyan ve ifadeler partimizin tutum ve g?r???n? kesinlikle yans?tmamaktad?r" dedi.


AK Parti ?l Ba?kan? Ersan Aksu, Meclis ?yesi Hasan Uzunlar'?n bas?nda ve sosyal medyada yer alan payla??m?n? tasvip etmediklerini s?yledi. Aksu yapt??? a??klamada, "?lgili ki?i, sosyal medya hesab?ndan ifadelerin kendisine ait olmad???n?, sosyal medyada yer alan tart??madaki ?bir yorumu' al?nt? olarak payla?t???n? beyanla, yanl?? anla??lmalara sebep olmaktan ?t?r? MHP ve kamuoyundan ?z?r dilemi?tir. Bug?ne kadar ifade etti?imiz ?zere; AK Partimiz ile Milliyet?i Hareket Partisinin 'Cumhur ?ttifak?' anlay??? vatan?m?z?n ve milletimizin bekas?n? ve y?celtilmesini esas alan son derece sa?lam temellere dayanmaktad?r. Bu itibarla 'Cumhur ?ttifak?' ?l Ba?kanlar? olarak bu zamana kadar oldu?u gibi ayn? anlay?? ve sorumluluk i?erisinde bulunuyoruz" diye konu?tu.

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