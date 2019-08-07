AK Parti'den Samsunspor'a destek

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün lisanslı ürünlerini alarak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Samsunspor'a destek oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çakan, “Bugüne kadar şehrimiz için elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bizlerin ortak paydası Samsun sevgisidir. Dolayısıyla şehrimizin takımı Yılport Samsunspor'a olan sevgimiz, şehrimize olan sevgimizin bir göstergesidir. Geçen yıl da yine takımımıza destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına lisanslı ürün alımı gerçekleştirmiştik. Bugün de yine gençlik kolları yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile şehrimizin güzide markası Samsunsporumuza destek olmak ve farkındalık oluşturmak adına lisanslı ürün alımı gerçekleştiriyoruz. Bizler bu şehre sevdalıyız. Ve sizleri de Samsunspor storelarından lisanslı ürün almaya davet ediyoruz. Takımızı hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Biz bu mücadelede her daim var olacağız. Samsunsporumuzun önümüzdeki sezon şampiyon olacağına inancımız tam, yeni sezonda Samsunsporumuza başarılar dileriz” dedi.