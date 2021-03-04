AK Partili Çiğdem Karaaslan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın vefat eden annesi Abide Özkal son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın 66 yaşındaki annesi Abide Özkal, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da dün hayatını kaybetmişti. Özkal'ın naaşı, bugün Samsun'un Alaçam ilçesi Şadibey Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alaçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, AK Parti Samsun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.