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Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan LPG’li hafif ticari araçta çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan LPG'li hafif ticari araçta çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Olay, Samsun-Sinop karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kaya 55 JR 715 plakalı aracıyla yakıt almak için akaryakıt istasyonuna geldi. Kaya hafif ticari aracına LPG aldı.


Sürücünün yakıt aldıktan sonra çalıştırdığı aracı henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan akaryakıt istasyonu çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangında muhtemel bir faciadan dönüldü.

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