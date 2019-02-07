Akdağ: "Şer ittifakı sandıkta mahkum olacak"

CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakını milletin gözünden kaçırmaya çalıştığını belirten eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, "Ayan beyandır ki bu şer ittifakı milletin nazarında sandıkta mahkum olacaktır" dedi.

58., 59., 60., 61. dönem Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılımı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde "AK Parti Teşkilat İçi Eğitim Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, belediyeciliğin kendileri için millete hizmetkarlık olduğunu belirtti.

Demir: "Şahlanışa hazırız"

Türkiye'nin AK Parti ile çok büyük aşamalar kat ettiğini belirten AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, "Bundan sonra da çok büyük merhaleler kat edeceğiz. Samsun'da AK Parti ve MHP sahada kol kola, yürek yüreğe çok güzel bir çalışma ortamına girmiş bulunuyoruz. İnşallah Türkiye'ye Samsun'dan çok güzel bir neticeyi hediye edeceğiz. Samsun halkımızı 31 Mart yerel seçimleri heyecanı sardı. Buradaki eğitimden sonra o heyecanı daha da artırarak ev eve herkese uzanacağız. Cumhurbaşkanımızın aday tanıtım toplantısında ifade ettiği bir cümle vardı: 'Samsun şahlanışa hazır mısınız' dedi. Evet, AK Parti olarak Samsun olarak şahlanışa hazırız. İttifak ruhuyla, kuzeyin en büyük kenti Samsun olarak hazırız. Samsun'u şahlandıracak belediyeciliği hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Akdağ: "Ne için bir araya geldiklerini ifade edemiyorlar"

Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yapan Recep Akdağ ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır takdire şayandır. MHP ile oluşturduğumuz Cumhur İttifakı; vatanseverlerin ülkesinin bekasını, günlük menfaatlerinin üstünde tutanların ittifakıdır. Karşımızda ittifak adıyla ortaya çıkan ama aslında bir yıkım ekibi olarak tarif edebileceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, İYİ Parti yönetimi ve vatandaştan milletimizden kaçırmaya çalışsalar bile, HDP'nin ortaya koyduğu ittifaksa milletimizin yararına olan bir iş değildir. CHP ve İYİ Parti yöneticileri, oy veren kardeşlerimi kastetmiyorum, bu yönetimler; HDP ile yani PKK ile kol kola olan bir partiyle dans pistine çıktıklarını milletin gözünden kaçıramayacaklardır. Kendilerine sorulduğunda bazen topu orta sahada çeviriyorlar, bazen taca atıyorlar ama ayan beyandır ki bu şer ittifakı milletin nazarında sandıkta mahkum olacaktır. Ne için bir araya geldiklerini ifade edemiyorlar. Bizim MHP ile Cumhur İttifakı'nda neden bir araya geldiğimiz açıktır. Öteden beri tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet, diyoruz. Ezanımıza, mukaddesatımıza kimse dokunamaz diyoruz. Türkiye'nin hür bir ülke olduğunu, hiç kimse insanların yaşam biçimlerine dokunamaz diyoruz. Bunlar bizim müştereklerimiz. Ama tekrar ifade ediyorum; CHP'nin İYİ Parti'nin HDP ile bir adım öteye PKK ile hangi müştereği olabilir. Biz bunları vatandaşımıza en güzel şekilde anlatacağız" diye konuştu.

Toplantıya; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti il ve ilçe teşkilatları katıldı.