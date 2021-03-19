Akdağ'da çığ tatbikatı

İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı' ilan etmesinin ardından Samsun'da arama kurtarmada önemli rol oynayan kurumlar, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirdi.

Doğa olayına karşı arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu kurumlardaki ekiplerin eğitilerek tatbikatlarla teyakkuzda kalmalarını isteyen İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını ‘Afet Eğitim Yılı' ilan etti. Bu kapsamda AFAD Samsun İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine Dağ Arama Kurtarma (DAK) eğitimi verdi. 2 gün süren eğitimlerde çığ oluşum faktörleri, çeşitleri, korunma yöntemleri, çığ parkurundan geçiş, sondalama, afette kullanılan araç gereçler, afet sırasında yapılması gerekenler, alınacak önlemler, çığ altında kalanları arama kurtarma yöntemleri öğretildi.

Eğitimin ardından Ladik Akdağ'da ‘Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı' yapıldı. Teorik eğitimlerin ardından kurtarma ekipleri, 2000 rakımlı turistik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatbikat gerçekleştirdi. AFAD' dan 11, itfaiyeden 30 ve kayak merkezinden 5 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği çığda altında kalan insanları temsilen farklı iki bölgeye çeşitli cisimler yerleştirildi. Akdağ geçiş patikasında iki kişinin çığ altında kaldığı bilgisiyle harekete geçen ekipler, hızlı şekilde afetin yaşandığı bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurumlar arası koordinasyonun ekip işbirliğinin pekiştirildiği 5 saat süren tatbikatta, ekipler önce fiziki ardından da alıcı ve vericiler eşliğinde sondalama tekniğiyle cisimleri bularak çığ altından çıkardı. Tatbikat, çığ anında insanların hangi yönde kaçması gerektiğinin gösterilmesiyle sona erdi.