Akdağ'dan kartpostallık kar manzaraları

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışı Akdağ ile buluşunda ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Samsun'a 87 kilometre uzaklıktaki bin 900 metre rakıma sahip Akdağ Kayak Merkezi, bin 360 metre pist uzunluğu, 16 direkli ve 84 sandalyeli telesiyejiyle kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Merkeze bu sene kar Aralık ayının sonlarına doğru düştü.

Kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla kayak meraklıları soluğu burada almaya başladı. Vatandaşlar geceden Akdağ'a kar yağdığını duyunca kayak merkezine akın etti. Genci yaşlısı 7'den 70'e herkes telesiyej, kar motoru, kızak ve kayak takımlarıyla karın tadını çıkardı. Grup ve bireysel olarak kayak merkezine gelen vatandaşlar, genellikle tesisten kiraladıkları kızaklar ile tepeden aşağıya doğru kayarak, adrenalin yaşadı.

Yağan karın ardından Akdağ'da kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Kar yağışının etkisiyle ilçe beyaza bürünürken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışının hafta içi Samsun şehir merkezinde de etkili olması bekleniyor.