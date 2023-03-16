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Akgöl ve Simenit Gölleri ‘kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Samsun’un Terme ilçesinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri, ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri, ‘kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi.


Cumhurbaşkanlığı tarafından, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı şöyle:


“Samsun ili, Terme ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”

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