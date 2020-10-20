Akıllı mercek uygulaması ile gözlüğe son

Dr. Murat Ayan, gözlük takma problemini bitirecek son teknoloji trifokal lenslerin uzak, yakın ve ara mesafe görme problemlerini bitirdiği söyleyerek, "Son gelişen akıllı ve göz içi merceklerle çok iyi yapılmış cerrahilerle bile yakın gözlük takmak zorunda olan hastalar, tekrar gözlüksüz hayatlarına dönebiliyor" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Ayan yaptıkları akıllı mercek uygulamaları ile gözlük kullanma problemi yaşayan hastaların gözlüksüz bir şekilde normal hayatlarına dönebildiklerini söyledi.

Akıllı mercek tedavisi olan hastalardan bir tanesi olan Nurten Maden, daha sağlıklı görebildiği ve gözlük kullanmadığı için mutluluğunu dile getirdi. 20 yıl önce gittiği bir hastanede excimer lazer tedavi olan Nurten Maden, yıllar sonra yakın görme problemi yaşamaya başladı. 20 yıl önce ameliyat olduğu kurumun "Bir daha gözlük kullanamayacaksın" demesi üzerine yıllar sonra tekrar gözlük ihtiyacı duyan Nurten Maden, şifayı akıllı mercek uygulamasında buldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Murat Ayan, "Gözlüğü bırakmak için çeşitli alternatif metotlar, cerrahiler var. Bunlardan ilki 'excimer lazer' cerrahisidir. Bu lazer cerrahisi uygun olan gözlere yapıldığında gayet etkili sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Uygun olmayan gözlere yapıldığında eski numaralara tekrar geri dönme gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. 40 yaşında mükemmel yapılmış bir cerrahide bile yakın görme sıkıntısı başlıyor. Excimer lazer cerrahisi bunu çözmüyor. Bizim hastamıza daha önce 'excimer lazer' cerrahisi yapılmış ve sonrasında hem uzak hem yakın gözlük kullanmak zorunda kalmıştır. Hastamızın iki gözüne akıllı mercek uygulaması yaptık. Şu an numaraları sıfırlandı. Uzak ve yakın görmeleri iyi durumdadır" diye konuştu.

Trifokal lens (akıllı mercek) hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Murat Ayan, "Akıllı mercekler son teknoloji ile geliştirilen yakın, uzak ve ara mesafeyi gösteren merceklerdir. Daha öncesinde kullandığımız katarak ameliyatı ile kullanılan mercekler sadece uzakta gözlüğü bıraktırabiliyordu. Su an gelişmiş teknoloji ile birlikte yakın uzak ve ara mesafede net görüş sağlayabiliyor. Bu mercekleri daha çok 40 yaş üstünde yüksek numarası olan, yakın gözlük kullanmak zorunda olan ve gözlük bırakmak isteyen hastalarda bu ameliyatları yapıyoruz. Onun dışında daha önce excimer lazer geçirmiş hastalarda da yine bu numara kalabiliyor ve bunun hesabı biraz daha zor olabiliyor. Ameliyat sonrası sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyor. Daha önce lazer cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat planlaması yapmak önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Akıllı mercek tedavisi olan Nurten Maden ise, "20 yıl önce lazer ameliyatı oldum. Olduktan sonra baş ağrılarım gitti. Uzak görmemde hiç yakınlaşma olmadı ama ilerlemede olmadı. 5 yıl öncesine kadar kendimi alternatif tıplarla kendimi idare etmeye çalıştım. Göz tembelliği olmasın diye gözlük kullanmamak istedim. Lazer ameliyatı olduğumda bana tamamen hiç gözlük kullanmayacaksın demişlerdi. Şuan mercek taktırdım. Çok rahat ettim" açıklamasında bulundu.