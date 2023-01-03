Akıllı tasarruf

Samsun'da hayata geçirilen “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi” sayesinde trafik önemli ölçüde rahatladı, 19 günde 182 bin litre yakıt tasarrufu sağlandı.

Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi'ni hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde kavşakların mimari yapısını değiştirirken, 76 kavşağı da adaptif sisteme kavuşturdu. Atatürk Bulvarı, Doğu Çevre Yolu ve Samsun Ankara Devlet Karayolu üzerlerine 9 adet değişken mesaj sistemi (VMS) yerleştirilerek sistemsel veri aktarımının altyapısı hazırlandı. Kurulan sistemin sağlıklı işleyebilmesi, ihlallerin önüne geçilebilmesi adına 14 adet ortalama hız koridoru (OHS), 19 adet kırmızı ışık ihlal ve 31 adet park ihlalden oluşan elektronik denetleme sistemi (EDS) tasarlanarak imalatları yapıldı. OHS ve EDS'lerin devreye alma süreçleri ise devam ediyor.

Sistemin devreye girmesiyle kavşaklar birbiriyle koordineli çalışırken bu sistem karbon gazı miktarı ve yakıt kullanımında düşüş yaşanmasını sağladı. Yapay zeka sayesinde 1 Aralık 2022-19 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sayımlarda yakıt tasarrufu 181 bin 345 litre, karbon gazı miktarı tasarrufu da yaklaşık 346 kilo olarak gerçekleşti.

Sistemin devreye girmesiyle trafikte ciddi bir rahatlama olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun için bu projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Trafiğin daha hızlı aktığına daha güvenli hale geldiğine birlikte tanıklık ediyoruz. Bu sistemin bir avantajı da karbon salınımının azalması, yakıt tasarrufu sağlaması. Sistemin devreye girmesiyle vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hep olumlu. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha önemli” dedi.