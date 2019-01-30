Akın Şahin görevi devretti

2016 yılının Kasım ayında Dağıtım Operasyonları Koordinatörü olarak başladığı YEDAŞ'ta hayata geçirdiği yenilikçi projelerle Genel Müdürlük yapmaya başlayan Akın Şahin, başarıyla taşıdığı bayrağı 30 Ocak itibariyle devretti.

“Göreve başlarken belirlediğim hedeflere sizlerle birlikte ulaştık”

35 yıldan bu yana Türkiye'nin farklı coğrafyalarında elektrik dağıtım sektöründe yöneticilik yapan ve YEDAŞ'a başladığı günden itibaren hem şebeke yönetim hem de dijitalleşme sürecinde operasyonel hız, verimlilik katan projeleri ekibiyle ileriye taşıyan Akın Şahin görevinden ayrıldı. YEDAŞ çalışanları ile yemekte bir araya gelerek, “Hayatım boyunca hizmet verdiğim kuruma değer katan çalışmalar yapmaya özen gösterdim. YEDAŞ'ta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızla 2018 yılını başarılı bir şekilde tamamladık. Dünyada ve Türkiye'de bir ilk olan Alçak Gerilim Şebeke İzleme Sistemini (AGİS) kurduk. Mobil İş Gücü Yönetimi ve EDAŞ Online projeleri ile dijitalleşmeyi süreçlerimize entegre ederek tüketicilere daha hızlı hizmet vermeye başladık. Burada göreve başlarken kendim için belirlediğim hedefleri sizlerin de sayesinde başarıyla yerine getirdik. Özverili çalışmalarınız ve görevim boyunca verdiğiniz destek için teşekkür ederim” dedi.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı adına İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Sezer, Akın Şahin'e şirkette kattığı değer, altına imza attığı başarılı projeler için teşekkür etti.