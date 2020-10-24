İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

Samsun’da vatandaşların zaman zaman çıkarak intihar girişiminde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) çatısı tel örgülerle çevrildi.

Samsun'da vatandaşların zaman zaman çıkarak intihar girişiminde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) çatısı tel örgülerle çevrildi.


İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından da kullanılan 50 metre yüksekliğindeki AKM, çatısında yaşanan olaylarla gündeme geliyordu. Binanın çatısı kolayca çıkılabilmesi nedeniyle birçok olaya sahne oldu.


Kış aylarında çatıdan aşağıya kaymak isteyenler ve yaşanan intihar girişimleri önlem almayı gerektirdi. Son yaşanan olayda uzman çavuşluk sınavını kazanamayan ve askerde kalmak istediğini söyleyen bir genç çatıya çıkmıştı.


Binanın çatısı intihar girişimlerini önlemek adına tel örgülerle çevrildi. Bazı yerlerde dikenli tellerle de önlem alındı. Çatıyı gören bir güvenlik kamerası da yerleştirilerek izlemeye alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.