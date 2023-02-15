Akrabasını baltayla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da akrabasını baltayla ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baltalı saldırıya uğrayan O.A. (39) kafasından ve ayağından ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, polislere kendisini telefonla arayıp çağıran akrabası O.G.'nin (33) balta ile saldırarak yaraladığını söyledi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili baltalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. O.G.'nin evinde 2 adet balta ele geçirildi.

İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen O.G. sorgusunun ardından "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. O.G., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.