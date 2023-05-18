İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akrabasını evinin önünde tüfekle öldürdü

Samsun’da bir kişi, evinin önüne gelen akrabasına pompalı tüfekle ateş ederek boynundan vurup öldürdü.

Samsun'da bir kişi, evinin önüne gelen akrabasına pompalı tüfekle ateş ederek boynundan vurup öldürdü.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Sarıözkan (52) aralarında husumet bulunan akrabası Adem Sarıözkan'a (40) bahçe kapısının yanında pompalı tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Adem Sarıözkan olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Sarıözkan jandarma tarafından gözaltına alındı. Adem Sarıözkan'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldıktan sonra otopsi işlemleri için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.