Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin faaliyetlerini içeren "Akran Gönüllüleri" projesi Samsun'a örnek olacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğünün yürüttüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi pek çok kurum ve sivil toplum kuruluşunun destek olduğu "Akran Gönüllüleri" projesinin toplantısı Samsun Büyük Şehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde yapıldı.

Çocuk ve gençleri; internet, sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklardan ve her türlü riskli davranıştan korunmak amacıyla başlatılan projeyle; doğru rol model olarak seçilen ve "akran gönüllüleri" adı verilen öğrenciler; akranlarıyla iş birliği kurarak kendilerine, okullarına ve topluma fayda sağlayacak faaliyetlerde bulundu. Akranlarıyla etkili iş birliği yapmaları için eğitim de alan öğrenciler, bu iş birliği ve faaliyetlerle kendi ihtiyaçlarını belirleyerek ortak karara varabilmeyi, zorluklarla baş edebilmeyi, uzlaşı becerilerini geliştirmeyi, başkalarını desteklemeyi ve benlik kazanmayı da öğrendi. Başarabileceklerinin farkına vararak potansiyellerinin de farkına varan öğrenciler, projeyle birlikte bu potansiyellerini ailelerine ve öğretmenlerine de gösterme fırsatı yakaladı.

Okullarda öğrencilerin daha faal olduğu bir atmosferin yayılmasına destek olan ve olumlu sonuçlar veren projenin, 2020 yılında Samsun genelinde yaygınlaştırılması düşünülüyor.

Programa, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin yanı sıra projenin danışmanlığını yapan OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke ve OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Kumcağız da katıldı.