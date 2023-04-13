Akşener, AK Parti'lilerden oy istedi, Kılıçdaroğlu'nu 15. cumhurbaşkanı ilan etti

SAMSUN (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partililerden oy istediği Samsun'da 13.'sü seçilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Kılıçdaroğlu'nun 15. cumhurbaşkanı olacağını söyledi, daha sonra bu yanlışını düzeltti.

Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Samsun'da Gazi Caddesi Site Camisi yanında seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi. Akşener'den önce otobüse çıkan milletvekilleri ve adayları vatandaşları selamladı. Daha sonra otobüsten vatandaşlara seslenen Akşener, AK Parti'lilere seslenip oy istedi.

“AK Parti'li seçmenden özellikle oy istiyorum”

AK Partili seçmenden özellikle oy istediğini ifade eden Meral Akşener, “Kısa bir süre sonra seçim olacak. Sizden İYİ Parti'ye ve Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. AK Parti'li seçmenden özellikle oy istiyorum. Çünkü bu seçim parlamenter seçimin konuşulduğu son seçim. Velev ki Erdoğan kazandı, son seçimi. Partisinde kimseleri bırakmadı. Bir tarafta haksızlıklara uğramış büyük bir kitle oluşacak. 5 yıl çok çabuk geçecek. 5 yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bu ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. Ey AK Parti'ye oy veren, Erdoğan'ı çok seven kardeşlerim; 5 yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sitemde aynı yetkilere sahip biri gelip oturacak. Hukuk addaya gitmiş, yargı addaya gitmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle siz bu seçimde bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı'na ve cumhurbaşkanı adayımıza oy vermelisiniz. Çünkü biz derhal ve çok çabuk parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani yargıyı serbest ve korkusuz bırakacağız. Hakimler bilgilerine ve vicdanlarına göre karar verecek” dedi.

“Kılıçdaroğlu 15. cumhurbaşkanı olacak”

Bir sonraki cumhurbaşkanının kaçıncı cumhurbaşkanı olacağını şaşıran Akşener, “Bu seçim önemli bir seçim. 33 gün sonra oy vereceksiniz. Herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Giderken de 2 kişiyi yanında götürmesini istiyorum. Sandık başında durun ve abidik kubidik işler olmasın istiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Daha iyi bir Türkiye için gençlerimizin ümitleri için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız. 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak Kılıçdaroğlu 15., pardon 13. cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Kılıçdaroğlu o makama oturacak” diye konuştu.

Akşener, Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlamayı unuttu

Konuşmasında şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor'u kutlamayı unutan Meral Akşener, konuşmasını bitirip otobüs üzerinden halkı selamlarken çevresindekilerin hatırlatması üzerine tekrar mikrofonu isteyerek Samsunspor'un şampiyonluğunu kutladı. Akşener tekrar mikrofonu alarak, “Bu arada heyecandan unuttum. Samsunspor'u kutluyorum. İnşallah Süper Lig'de çok başarılı olurlar. Bu başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından programını sonlandıran Akşener, alandan ayrıldı.