Aksu: “19 Mayıs'ta Samsun bir kez daha tarihi bir gün yaşayacak"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da gerçekleştireceği temasları değerlendirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 19 Mayıs 1919'un 100. sene-i devriyesi kapsamında Samsun'u ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun programı hakkında açıklamalarda bulundu. 100. yıl etkinliklerinin devam ettiğini belirten Başkan Aksu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Mayıs pazar günü yine çeşitli kutlamalar gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs'ta Samsun bir kez daha tarihi bir gün yaşayacak" dedi.

100. yılda 100 etkinlik

19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla Samsun'da yoğun bir kutlama programı yaşandığını belirten Başkan Esan Aksu, "Uluslararası Robot Yarışması, 6 bin yarışmacının katılımıyla Samsun'da gerçekleştirildi. Ayrıca 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği 40 ülkeden çocukların katılımıyla yine şehrimizde gerçekleştirildi. Bunların yanında şu ana kadar çeşitli branşlarda ve değişik kategorilerde birçok etkinlik yapıldı. Samsun'un dünyaya tanıtımı noktasında bu tür organizasyonları son derece önemli olarak değerlendiriyoruz. Yılsonuna kadar 19 Mayıs etkinlikleri devam edecek. 19 Mayıs Pazar günü ise Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yoğun bir kutlama programı yaşanacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız 4 ayda 3. kez geliyor

Başkan Aksu şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın Samsun'a ayrı bir sevgisi var, bunu her dönemde fazlasıyla müşahede ediyoruz. Kendileri bu yıl içerisinde 3. kez şehrimize gelmiş olacak. 19 Ocak'ta ve 3 Mart'ta Samsun'daydılar. Şimdi 19 Mayıs'ta da Samsun'da olacaklar. Bu durum Cumhurbaşkanımızın Samsun'a ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Zaten Samsunlu hemşehrilerimiz de bunun bilincinde. Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. yıl kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Rayyip Erdoğan'ı misafir ederek ve aynı yıl içerisinde 3. kez kendisini ağırlayarak tarihi anlarından birini yaşayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı

Başkan Aksu sözlerini şöyle tamamladı:

"Etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da Samsun Tütün İskelesi'nde (Kurtuluş Yolu) 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan Piri Reis gemisi ile Samsun'a gelen gençler tarafından Samsun'a ulaştırılan ve yine Dragon Bot yoluyla Samsun'a getirilen bayraklar Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilecek. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız, burada katılımcılara ve hemşehrilerimize hitap edecek. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ‘1919 Bitmeyen Yolculuk' adlı dramatik sahne gösterisini izleyecek. Cumhurbaşkanımız iftarını da Samsun'da yapacak."