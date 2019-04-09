Aksu: “Kavak emanete sahip çıktı”

AK Parti Samsun İl Başkanı Av Ersan Aksu ve MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Kavak'ta ikinci kez başkan seçilen İbrahim Sarıcaoğlu'na mazbatasını AK Parti ilçe binasında vererek yeni dönemi için başarılar diledi. Ardından Belediye binasına gidilerek tören yapıldı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, 2. hizmet yılına AK Parti ve MHP Samsun İl Başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra kalabalık bir halk topluluğunun katılımı ile yapılan törenle başladı. Kavak Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törende konuşan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıcak, sözlerine İbrahim Sarıcaoğlu'na verdikleri destekten dolayı ilçe halkına teşekkür ederek başladı. 31 Mart'ta ülkenin bekasının oylandığını söyleyen Karapıçak, “31 Mart'ta Türkiye Cumhuriyetinin bekası oylandı. Sizlerde o bekayı anladınız ve Cumhur İttifakı adayımıza büyük destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kavak emanete sahip çıktı”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'da, Kavaklıların 19 Ocak'ta Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine emanet ettiği İbrahim Sarıcaoğlu'na verdikleri yüksek oyla sahip çıktıklarını söyledi. Aksu, “Sizlerin verdiği o büyük destekle başkanımız 2024 yılına kadar Kavak'a hizmet edecek. Bizlerde her zaman kendisinin yanında ve arkasında olacak bu güzel ilçemizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Törende son olarak söz alan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise geride bıraktığı beş yıllık dönem içinde verdiği mücadele ile ilçeye çok ciddi yatırımlar kazandırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Bugün yeni dönemimize Kavak çok daha güzel hizmetlere layık diyerek başlıyoruz. Emin olun bu dönemimizde kazandıracağımız yatırım ve hizmetler ile ilçemizi çok daha ileri yerlere taşıyacağız. İlçemizin büyümesi için canla başla çalışacağız. Bize oy veren vermeyen herkesin başkanı olacağım. Kimseye en ufak ayrım yapılmayacak. Yapmayacağız. Bu ilçenin başkanı olarak bugüne kadar sizleri mahcup edecek hiçbir olay içinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Artık Belediyecilikte çıraklık dönemimiz geride kaldı. Şimdi Ustalık dönemi. Şimdi hizmete daha fazla kavuşma dönemi. Tüm ilçeme hayırlı uğurlu olsun.”

Törene ayrıca AK Parti Kavak ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, partililer ve kalabalık bir vatandaş topluğu katıldı.