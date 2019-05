Aksu: “Siyasette ve belediyecilikte ‘kızgın demiri soğutma' politikası uygulanmalı"

Ersan Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyecilik ve Samsun siyasetinde ‘kızgın demiri soğutma' politikasının uygulanmasının daha doğru olacağını söyledi.

Canik'te bir tesiste basın toplantısı düzenleyen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren Aksu, seçimlerden sonra izlenmesi gereken yol haritaları hakkında da bilgiler verdi.

“Samsun belediye meclis üyeliği oy oranımız yüzde 58,25”

Teşkilat olarak başarılı bir seçimi geride bıraktıklarının altını çizen Av. Ersan Aksu, “Bildiğiniz üzere; AK Parti, her seçim döneminde ve Türkiye'nin her seçim bölgesinde iddiasını ortaya koymuş ve gücünü sadece ve sadece milletten almış olan bir siyasi harekettir. AK Parti, kurulduğu günden itibaren girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ve milletimizin gösterdiği teveccühle başarı çıtasını her geçen gün yükselterek yine ve sadece milletine hizmet etme gayreti göstermiştir. 31 Mart yerel seçimlerinde de hem Cumhur İttifakı hem de partimiz açısından milletimiz bizden desteğini esirgememiş ve Türkiye genelinde yüzde 52 oy oranı ile doğru yolda yürüdüğümüzü tescillemiştir. Samsun özelinde de belediye meclis üyeliği oy oranımız yüzde 58,25 olarak şekillenmiştir. Vezirköprü, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerimiz en yüksek oy alan ilk on belediye arasındadır. Teşkilatlarımızın başarısı ortadadır” dedi.

“En başarılı ilçeler arasında yer aldık”

Samsun'daki 3 ilçenin Türkiye'deki en başarılı illerden biri olduğunu ifade eden Ersan Aksu, “2018 yazından itibaren ciddi bir ekonomik operasyon uygulandı. Döviz, faiz ve kurlar üzerinden uygulandı bu operasyonlar. Bu operasyonlara maruz kalmışlığın 81 milyon vatandaşımızın üzerinde de bir etkisi öyle ya da böyle olmuştur. Bu etkiden dolayı da ekonomik anlamda seçimlere yansıyan bir boyut var mıdır? Olabilir ama sadece ‘bu sebep' diyemeyiz. Bunların sebeplerini araştırıyoruz. Samsun için söylüyorum, İl Başkanlığı olarak Türkiye'de büyükşehirler arasında ilk 5'e giren 2 tane belediye var. Biri Vezirköprü biri de Çarşamba. İlk 10'a giren ilave olarak Ayvacık ilçemiz var. Bunlar küçük ilçeler de değil. Her ilçe çok önemlidir. Biz her mahalle bazında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. 2014 ve 2019 sonuçlarını mukayese ederek olayı değerlendiriyoruz. Biz meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla ve diğer partilerin belediye başkanları da olsa halka hizmeti, hakka ibadet noktasından bakıyoruz. Kredi talebi ya da uygun gördüğümüz diğer taleplerde meclis üyelerimiz buna göre karar veriyorlar. Önümüzdeki süreci izleyeceğiz ve 2023 hedeflerine gideceğiz. Yanlış gördüğümüzde bunu söylemekten geri durmayacağız. Doğru noktalarda da sadece partizanca bir tavırda birilerinin yaptığı gibi de olmayacağız” diye konuştu.

“Samsun'da da ‘kızgın demiri soğutma' yaklaşımıyla hareket edilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımının Samsun'da da uygulanması gerektiğini vurgulayan Aksu, şunları söyledi:

“İşten çıkarılmalarla ilgili konuda sessiz kalmadık. Mecliste, grup başkanvekilimiz gündem dışı söz alarak konuyu dile getirmiştir. İşten çıkarılma ya da büro elemanlarının temizlik hizmetlerine verilmesinin ve buna dair uygulamaların çalışma huzurunu bozan bir uygulama olacağını ve bundan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Bununla alakalı önümüzdeki süreçte hukuksuz bir şekilde çalışanlar üzerinde bir baskı ya da mobbing tarzında bir durum söz konusu olursa bunu biz elbetteki AK Parti siyaseti açısından, çalışma barışının bozulmaması açısından meclis grubu olarak hem Cumhur İttifakı bağlamında gereken çalışmalarımızı ortaya koyarız. Değerlendirmeleri de buna göre yaparız. Çalışma huzurunun bozulmamasından bahsediyorum ve bir cadı avına çıkılmasının çalışma huzurunu bozacak bir uygulama olacaktır. Bu noktada Cumhurbaşkanımız da önemli hususlara değinmiştir. Seçim süreci bitmiştir. 31 Mart geçmiştir. 1 Nisan'dan itibaren yeni oluşan milletimizin takdirine göre her birimizin hareket etme yükümlülükleri vardır. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanımızın ‘kızgın demiri soğutma' ile ilgili yaklaşımı çok önemli bir yaklaşımdır. Bu şekilde hareket edilmesi hatta Samsun siyasetine de belediyecilik uygulamalarına da bu çerçevede bakılmasına genel anlamda fayda olacağını düşünüyorum.”

Basın toplantısı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.