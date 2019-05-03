Aktaş: "Engelli çocuklar mahremiyet ve güvenli yaşam noktasında eğitilmeli"

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından "Bahar Eğitim Şenlikleri" kapsamında özel eğitim öğretmenlerine yönelik "Özel Eğitimde Cinsel Eğitim" konferansı düzenlendi. Bafra RAM Müdürü İlker Karakaya açılış konuşmasında öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerin zümrelerin talep ettikleri ve ihtiyaç duydukları sorunlu alanlardan seçildiği ve bu yönde deneyimli, profesyonel kişilerden destek alındığını belirtti.

Konferans sunumunda Uzman Psikolog Mine Aktaş, özel gereksinimli bireylerin cinsel yönden gelişimlerini açıklayarak normal bireylerde zaten zor olan bu sürecin özel gereksinimli bireylerde daha da zor olduğunu ifade etti. Aktaş, "Engelli çocuklarda istismarın daha yoğun olması, kendilerini korumalarının daha zor olduğu bilinmektedir. Öncelikle bu konuda çocuklarımızın mutlaka mahremiyet eğitimi ve güvenli yaşam noktasında eğitilerek bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Özel eğitimde temel yaklaşım tarzının engelli çocukların seviyelerine uygun olarak örnek modeller üzerinde eğitim verilmelidir. Özetle bunu nasıl anlatmalıyımdan ziyade nasıl gösterebilirim olmalıdır" dedi.

Öğretmenlere ve velilere yönelik özel gereksinimli bireylerin cinsel eğitimine yönelik önerilerde bulunan Aktaş, cinsel eğitimin kesinlikle görmezden gelinmemesi, bu konunun açık ve net bir şekilde bireylere anlatılması gerektiği özellikle vurguladı.

Konferans bitiminde Bafra RAM Müdürü İlker Karakaya mart, nisan ve mayıs aylarında düzenlenen “Bahar Eğitim Şenliklerini” organizasyonunu ve koordinatörlüğü sağlayan Bafra RAM Müdür Yardımcısı Bilal Akdağ ve Özel Eğitim Öğretmeni Mehtap Bayrakcı'ya teşekkür ederek Uzman Psikolog Mine Aktaş'a plaketini takdim etti.