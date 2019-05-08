“Aktif Yaşam Merkezi”nde sona gelindi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Ticaret Borsası'nın birlikte projelendirdiği, engelli bireylere hizmet vermeyi amaçlayan “Aktif Yaşam Merkezi” tamamlanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devrediliyor.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devir için protokol imzalayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, en kısa zamanda “Aktif Yaşam Merkezi”nin açılışının yapılacağını söylediler.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde yaşayan engelli kardeşlerimize, yaşlılarımıza daha iyi imkanlar sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Engelli bireylere yönelik olan her projenin yanında olacağız. Engelli bireylerin Aktif Yaşam Merkezi'nde sosyalleşmelerini ve mesleki alanlarda kendilerini geliştirmesini sağlayacağız” dedi.

Aktif Yaşam Merkezi'nin inşasını Çarşamba Belediyesi ile üstlendiklerini belirten Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise, "Biz 'Engelli birey yoktur, engelleri kaldırılmayan birey vardır' ilkesiyle projede bulunuyoruz. Engelli bireyleri eğitmek, onlara mesleki iş becerilerini kazandırmak ve istihdamlarını sağlayarak günlük hayata katılmalarını sağlamak amacıyla merkezi kuruyoruz" diye konuştu.