Akyüz: “Kadının hamurunda üretmek var”

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Ankara TOBB İkiz Kulelerdeki toplantıya TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz de katıldı.

Hisarcıklıoğlu'ndan “Rol model olun” mesajı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu, toplantıda yaptığı konuşmasında, 81 ilden gelen kadın girişimcilerden kendi şehirlerindeki genç kızlara rol model olmalarını ve onları girişimciliğe teşvik etmelerini istedi. Zenginleşmek ve istihdam sorununu çözmek için girişimci sayısını artırmak gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sıralamasında ilk 20 ülke arasında biz de olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi anlatın ve genç kızlarımıza umut olun. Onları girişimci olmaya yönlendirin” dedi.

Bakan Pekcan'ın kendi camiaları içerisinden çıkan önemli bir değer olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, özellikle kadın girişimciliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması konusundaki çabaları için Bakan Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

“Kadının hamurunda üretmek var”

Toplantıda, kadın girişimcilerin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesinin Türkiye ekonomisinin geliştirilmesi hususundaki önemi ve buna ilişkin yapılması gerekenlerin istişare edildiğini belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Bizim de amacımız, ilimizdeki kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha cesur, girişimci olmalarını sağlamak. Bu çerçevede çeşitli faaliyetlerle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler, kadınların ekonomideki varlıklarından çok mutluyuz ve umutluyuz. Çünkü kadının hamurunda üretmek var. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda, doğru stratejilerle doğru hamleleri yapalım. Ne kadar çok kadını ekonomiye davet edebilirsek, o kadar ivme kat ederiz. 81 ildeki başkanlarımız ile de koordineli olarak birlikteyiz” diye konuştu.