Alaçam Bocce Takımı'ndan yeni başarı

21-25 Ocak tarihleri arasında Mersin'de yapılan Raffa Türkiye Şampiyonası'ndan Alaçamspor Bocce Takımı Samsun'a dereceyle döndü. Genç erkekler kategorisinde Samsun adına Türkiye şampiyonasına katılan Görkem Duran ve Muhammet Furkan Ak'tan oluşan Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Türkiye 3.'sü olarak Samsun'a döndü.

Alınan dereceyi değerlendiren beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Türkiye şampiyonasına hazırlandık. Samsun'a genç erkekler kategorisinde ilk kez derece getirmenin gururunu yaşıyoruz. Derece yapan sporcularım milli takım seçmelerini de kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.