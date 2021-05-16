Alaçam Caddesi görsel dokunuşla ışıl ışıl

2020 yılında, Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt, kaldırım ve orta refüjlerin sökülerek yenilenmesinin ardından Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kısa sürede refüjlere oya ağacı dikerek Alaçam Caddesi'ni yeşillendirmişti. Bafra Belediyesi tarafından bayram öncesi 35 adet ledli aydınlatma direği konularak Alaçam Caddesi'nin ışıklandırılması, Bafralılar tarafından beğeni ile karşılandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizin önemli caddelerinden biri olan Alaçam Caddesi'nin ışıklandırmalarını da yenileyerek görsel zenginliğini artırdık. İlçemize değer katacak benzer çalışmalarımızı, planlamalarını tamamladığımız caddelerimizde sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Kılıç, yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağını avantaja çevirerek çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Geçen yıl gece-gündüz demeden Alaçam Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarımızın ardından, şimdi de belirli aralıklarla monte ettiğimiz modern ışıklandırmalar sayesinde caddemizi süsleyerek çok güzel bir görünüme kavuşturduk. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, özverili bir şekilde çalışarak caddemizi daha farklı bir görünüme kavuşturan dekoratif ve enerji tasarruflu yeni aydınlatmaları kısa sürede yerlerine dikti. Çalışmaları incelemeye gittiğimizde vatandaşlarımız ve esnaflarımızla sohbet ettik. Onlar tarafından beğenilmesi de bizleri mutlu etti. Işıl ışıl olan ve görsel zenginliğe kavuşan caddemiz Baframıza hayırlı olsun.”

Başkan Kılıç, görsel dokunuşların Bafra genelinde sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.