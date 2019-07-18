Alaçam cezaevi kapatıldı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı, mahkumlar Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Türkiye genelinde fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle kapatılan 45 cezaevleri arasına Alaçam Cezaevi de eklendi. Alaçam K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adalet Bakanlığı tarafından 1 Temmuz itibarıyla kapatılmasına karar verildi. 1977 yılında açılan 60 kişilik cezaevi 42 yıl sonra kapatıldı. Mahkumlar cezaevi araçları ile Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.