Alaçam HEM'de maske üretimi

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM), gönüllü usta öğreticiler tarafından maske üretimi yapılıyor.

Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekten ürünlere talep arttı. Yoğun talep karşısında Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde Giyim ve Mefruşat Bölümü gönüllü usta öğreticileri tarafından harekete geçerek, maske üretimine başladı.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri konu ile ilgili şunları söyledi: “Bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, Allah'tan onlara güç ve kuvvet vermesini niyaz ediyorum. Gönüllülük esasına göre gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerimiz Cihan Yeşil, Neval Dodur, Birgül Tongal, Huriye Şen, Nermin Atalar ve Nurten Canbaz tarafından bin adet maske imal ederek, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Malmüdürlüğü ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü olmak üzer resmi kurumlara teslim ettik" dedi.