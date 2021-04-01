Alaçam jandarmadan HES kodu uygulaması

Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimlerini sıklaştıran Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kırsal mahalle yollarından ilçeye gelen vatandaşlara ve toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından da kahvehane, mahalle bakkalları, özel ve Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimlerin süreceği bildirildi.