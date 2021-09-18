Alaçam Muhtarlar Derneği seçimleri yapıldı

Divan başkanlığını Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz'ın yaptığı seçimde mevcut Başkan Ali Yetmişbir aday olmadı. Seçimde 2 aday yarıştı. 65 mahalle muhtarından 63'ü oy kullandı. Doyran Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sönmez 34 oy alarak başkan seçildi. Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Duman ise 29 oyda aldı.

Buna göre yapılan Muhtarlar Derneği seçiminde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu: Hüseyin Sönmez, Satılmış Asan, Mustafa Anakök, Arif Anarat, Mustafa Kartal, Kurtça Yiğit ve Süleyman Sevinç oldu.