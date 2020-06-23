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Alaçam polisinden maske uyarısı

Samsun Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.


Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18/06/2020 Tarihli ve 74 sayılı kararıyla; maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, Samsun genelinde 20.06.2020 tarihi saat 08.00'den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara Samsun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, kolluk kuvvetleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasına karar verilmişti.


Pazartesi gününden itibaren Samsun'da maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Alaçam'da polis ekipleri, devriye gezerek halkı maske takmaları konusunda hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı.


Kararın ardından maske takmanın zorunlu hale getirildiği ve takmayan kişilere 900 TL ceza uygulanacağı açıklanan Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetlemeler sonucunda vatandaşların büyük bölümünün maske kullandıkları görüldü.


Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "Ekiplerimiz devriye görevi yürüterek, vatandaşları sosyal mesafe korumaları ve maske kullanmaları maskeyi kuralına göre kullanmaları yönünde hem uyardı hem de cezai işlem uyguladı" dedi.


Keskin, polis ekipleri tarafından kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

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