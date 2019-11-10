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Alaçam'da 10 Kasım anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 81. yılında Alaçam'da da törenlerle anıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından program Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda devam etti. Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu program Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi, oratoryo gösterisi ve slayt gösterileriyle sürdü. Program şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verilmesiyle son buldu.


Programa Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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